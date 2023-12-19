Через неделю из семян вырастит священное растение

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Способ выращивания дома базилика обещает быстрый результат всего за несколько дней. Это растение, считающееся священным, известно своей способностью улучшать благосостояние и здоровье человека.

Фото: Own work by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для создания небольшого огорода на подоконнике потребуются несколько кашпо, земля и семена базилика. Для ускорения процесса роста рекомендуется использовать натуральное жидкое удобрение, добавляя несколько капель в воду для полива.

Процесс посадки базилика включает следующие шаги:

Наполните каждое кашпо землей и щедро полейте почву. Посадите в каждое кашпо от 5 до 7 семян базилика. Покройте горшочки пищевой пленкой для создания эффекта парника. Ежедневно поливайте почву, добавляя в воду немного удобрения. Через 7-9 дней появятся первые всходы; тогда уберите пищевую пленку и продолжайте ежедневный полив. Когда на балконе установится теплая погода, выносите кашпо на солнечную сторону и выращивайте базилик до конца лета. Возможно, вы захотите периодически сажать новые семена и убирать кусты, которые полностью использовали в пищу.

Этот метод обещает обильный урожай свежего и вкусного базилика, как сообщает портал Wday.ru.