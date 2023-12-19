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Через неделю из семян вырастит священное растение

1:22
Садоводство » Комнатные цветы

Способ выращивания дома базилика обещает быстрый результат всего за несколько дней. Это растение, считающееся священным, известно своей способностью улучшать благосостояние и здоровье человека.

Через неделю из семян вырастит священное растение
Фото: Own work by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для создания небольшого огорода на подоконнике потребуются несколько кашпо, земля и семена базилика. Для ускорения процесса роста рекомендуется использовать натуральное жидкое удобрение, добавляя несколько капель в воду для полива.

Процесс посадки базилика включает следующие шаги:

  1. Наполните каждое кашпо землей и щедро полейте почву.
  2. Посадите в каждое кашпо от 5 до 7 семян базилика.
  3. Покройте горшочки пищевой пленкой для создания эффекта парника.
  4. Ежедневно поливайте почву, добавляя в воду немного удобрения.
  5. Через 7-9 дней появятся первые всходы; тогда уберите пищевую пленку и продолжайте ежедневный полив.
  6. Когда на балконе установится теплая погода, выносите кашпо на солнечную сторону и выращивайте базилик до конца лета. Возможно, вы захотите периодически сажать новые семена и убирать кусты, которые полностью использовали в пищу.

Этот метод обещает обильный урожай свежего и вкусного базилика, как сообщает портал Wday.ru.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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