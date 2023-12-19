Способ выращивания дома базилика обещает быстрый результат всего за несколько дней. Это растение, считающееся священным, известно своей способностью улучшать благосостояние и здоровье человека.
Фото: Own work by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Для создания небольшого огорода на подоконнике потребуются несколько кашпо, земля и семена базилика. Для ускорения процесса роста рекомендуется использовать натуральное жидкое удобрение, добавляя несколько капель в воду для полива.
Процесс посадки базилика включает следующие шаги:
Наполните каждое кашпо землей и щедро полейте почву.
Посадите в каждое кашпо от 5 до 7 семян базилика.
Покройте горшочки пищевой пленкой для создания эффекта парника.
Ежедневно поливайте почву, добавляя в воду немного удобрения.
Через 7-9 дней появятся первые всходы; тогда уберите пищевую пленку и продолжайте ежедневный полив.
Когда на балконе установится теплая погода, выносите кашпо на солнечную сторону и выращивайте базилик до конца лета. Возможно, вы захотите периодически сажать новые семена и убирать кусты, которые полностью использовали в пищу.
Этот метод обещает обильный урожай свежего и вкусного базилика, как сообщает портал Wday.ru.
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