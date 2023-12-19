Забываешь поливать цветы? Тогда эти неприхотливые растения для тебя

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Алекс Биггарт, эксперт по цветоводству, предложил перечень наиболее неприхотливых домашних растений, которые стоит выбрать, если времени для их ухода не всегда достаточно.

Фото: Own work by Victorcny2010 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В этот список включены растения, способные выживать даже в тех случаях, когда у них забывают поливать. К таким видам относятся не только кактусы, но и алоэ вера, а также орхидеи.

По словам Биггарта, орхидеи требуют полива раз в неделю-две, и им можно добавлять удобрения раз в неделю, хотя это не является обязательным. Эти растения лучше размещать в местах, где они не подвергаются прямым солнечным лучам, что способствует их постоянному цветению в течение всего года, отмечает цветовод в интервью Express.