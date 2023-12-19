38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1». Этот сорт станет идеальным выбором для тех, кто предпочитает корнишоны и не любит долгого ожидания.

Фото: unsplash. com by Jonathan Pielmayer jonathanpielmayer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Самоопыляемый гибрид выделяется своей ультраскороспелостью, начиная плодоношение уже на 38-й день. Огурцы этого сорта обладают высокими вкусовыми характеристиками, они сладкие и хрустящие. На каждом узле формируется от 3 до 8 плодов, которые идеально подходят для засолки, салатов и не имеют тенденции к перерастанию.

Если ваша цель — получить обильный урожай огурцов уже через месяц, обратите внимание на сорт «Веселые гномики F1», рекомендует портал oka.