38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт

Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1». Этот сорт станет идеальным выбором для тех, кто предпочитает корнишоны и не любит долгого ожидания.
Самоопыляемый гибрид выделяется своей ультраскороспелостью, начиная плодоношение уже на 38-й день. Огурцы этого сорта обладают высокими вкусовыми характеристиками, они сладкие и хрустящие. На каждом узле формируется от 3 до 8 плодов, которые идеально подходят для засолки, салатов и не имеют тенденции к перерастанию.
Если ваша цель — получить обильный урожай огурцов уже через месяц, обратите внимание на сорт «Веселые гномики F1», рекомендует портал oka.
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