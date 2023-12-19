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Не дадут богатый урожай: названы растения, которые нельзя сажать в одиночку

1:18
Садоводство » Советы

Некоторые растения нельзя сажать в одиночку, так как их урожайность будет ниже. Об этом рассказали эксперты vsaduidoma.com.

Не дадут богатый урожай: названы растения, которые нельзя сажать в одиночку
Фото: "Калина красная.Red viburnum.Червона калина." by dubna30 is licensed under CC BY 2.0.

При посадке актинидии необходимо иметь мужской и женский экземпляры, так как женские цветки содержат пыльники со стерильной пыльцой.

Высокорослая голубика значительно повысит свой урожай, если около неё будет расти похожий кустик. Её цветки способны к самоопылению, однако из-за большого их количества в соцветии опылёнными могут оказаться только немногие.

При посадке двух-трёх и более лиан рекомендуется высаживать жимолость.

У ежевики цветки обоеполые, поэтому она способна к самоопылению, но для максимальной урожайности лучше иметь на участке 1-2 сорта этого растения.

В соцветиях калины продуктивные однополые цветки располагаются в центре, а по краям — бесплодные. Поэтому для получения хороших урожаев следует иметь, как минимум, два куста разных сортов.

Растения клюквы наилучшим образом высаживать группами из-за особенностей строения их цветков.

Ранее Pravda. Ru рассказала, как заставить цвести декабрист.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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