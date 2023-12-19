Некоторые растения нельзя сажать в одиночку, так как их урожайность будет ниже. Об этом рассказали эксперты vsaduidoma.com.
При посадке актинидии необходимо иметь мужской и женский экземпляры, так как женские цветки содержат пыльники со стерильной пыльцой.
Высокорослая голубика значительно повысит свой урожай, если около неё будет расти похожий кустик. Её цветки способны к самоопылению, однако из-за большого их количества в соцветии опылёнными могут оказаться только немногие.
При посадке двух-трёх и более лиан рекомендуется высаживать жимолость.
У ежевики цветки обоеполые, поэтому она способна к самоопылению, но для максимальной урожайности лучше иметь на участке 1-2 сорта этого растения.
В соцветиях калины продуктивные однополые цветки располагаются в центре, а по краям — бесплодные. Поэтому для получения хороших урожаев следует иметь, как минимум, два куста разных сортов.
Растения клюквы наилучшим образом высаживать группами из-за особенностей строения их цветков.
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