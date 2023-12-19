Бесплатное удобрение, от которого овощи станут огромными

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Получить хороший урожай тыквы можно с помощью натуральной подкормки, которая не только эффективна, но и не требует дополнительных финансов. Один из таких эффективных настоев может быть приготовлен из скошенной травы, собранной на участке.

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Сначала траву следует отправить в пластиковую или деревянную бочку, заполняя ее до половины. Затем добавьте пучок сухой травы и лопату земли в смесь. После этого емкость заливается водой, и все компоненты хорошо перемешиваются. Для сохранения процесса настаивания следует накрыть бочку крышкой или целлофаном.

Процесс настаивания подкормки занимает пять суток, в течение которых необходимо ежедневно перемешивать траву. Когда пена на поверхности уляжется, подкормка считается готовой.

Полученный концентрат разбавляется водой в соотношении 1:10. При поливе рассады тыквы важно убедиться, что почва влажная. Для каждого растения рекомендуется использовать литр травяной подкормки, сообщает журнал по ландшафтному дизайну Diz-cafe.