Не убивайте свою герань, не давайте ей эту подкормку

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Герань — это деликатное растение, может столкнуться с проблемами из-за неправильного питания.

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Существует распространенное заблуждение о том, что настой из сухих или прессованных дрожжей приносит пользу этому цветку. Однако на практике это не соответствует действительности.

Использование подкормки с дрожжами является опасным для комнатных гераней. Это может вызвать появление плесени и гнили в почве, что негативно скажется на здоровье растения. Исключение этого метода становится предпочтительным, чтобы избежать рисков.

Более подходящим вариантом подкормки для герани является использование небольшого количества древесной золы. Этот метод не только обогатит почву, но также дезинфицирует ее, способствуя более быстрому и здоровому цветению, сообщают "ТУТ Новости".