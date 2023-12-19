Большая польза всего от двух комнатных растений

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Заведение комнатные растения не только способно придать интерьеру вашей квартиры уют и красоту, но также может принести дополнительные пользы.

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Например, герань, помимо своего декоративного вида, оказывается эффективным средством в борьбе с молью и комарами, просто благодаря своему аромату.

Выращивание герани требует минимума усилий. В летний период следует поливать растение три-четыре раза в неделю, а зимой достаточно одного раза в неделю. Размещение герани на южной стороне комнаты будет для нее наилучшим вариантом.

Еще одним полезным растением для дома является денежное дерево, или толстянка. Считается, что это растение приносит удачу, счастье и финансовое благополучие своим владельцам.

Толстянка, как и герань, оказывается неприхотливой в уходе. Зимой достаточно поливать ее раз в месяц, а в летний период — раз в неделю. Введение этих комнатных растений в дом не только улучшит его визуальный облик, но также создаст благоприятное окружение и принесет пользу вашему здоровью и благосостоянию.