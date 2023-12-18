Страшная тайна садоводов: гвоздь в лимон

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если вы привыкли использовать лимон исключительно для улучшения вкуса блюд или очистки поверхностей в доме, стоит знать, что этот цитрус может найти себе и другое полезное применение.

Фото: Own work by Fiarwalloe 2015 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Оказывается, лимонный сок не только добавляет вкус вашим кулинарным шедеврам и служит отличным средством для уборки, а также является эффективным удобрением для комнатных растений.

Опытные садоводы давно используют этот простой и эффективный метод для балансировки рН почвы и придания новой жизни своим зеленым подопечным. Однако для достижения максимальной эффективности потребуется не только лимон, но и несколько гвоздей.

Процесс довольно прост: покатайте лимон по твердой поверхности, затем вставьте несколько гвоздей в этот фрукт. После этого оставьте лимон в сухом месте на 12 часов. За это время гвозди высвободят оксид железа, который естественным образом проникает внутрь фрукта. По истечении времени удалите гвозди и выжмите сок из лимона.

Смешайте полученный лимонный сок с литром воды, перелейте раствор в пульверизатор и опрыскайте им комнатные растения, особенно те, которые предпочитают кислую почву.

Эта вода с оксидом железа станет настоящим спасением для растений, страдающих от недостатка железа или выращиваемых в почве с недостаточной кислотностью. Кроме того, она обогатит растения необходимыми минералами. Лимонная кислота, содержащаяся в соке, стимулирует цветение и предотвращает корневую гниль у некоторых видов, включая орхидеи.