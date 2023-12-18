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Агроном Терентьев дал советы по укрытию растений зимой

1:06
Садоводство

В случае, когда растения, такие как розы или клубничные кусты, обильно покрыты снегом и защищены комбинацией нетканых материалов и лапника, возникает вопрос: нужно ли вмешиваться?

Агроном Терентьев дал советы по укрытию растений зимой
Фото: Openverse by Андрей Груздев is licensed under CC BY 3.0

Агроном Денис Терентьев советует ориентироваться на стабильность температурных условий. При постоянных морозах нет необходимости беспокоиться, так как снег и естественное укрытие создают благоприятные условия для растений. Однако при резких колебаниях температуры даже с искусственным укрытием возникают проблемы, сообщает aif.ru.

Необходимо следить за тем, чтобы во время оттепели снег не превратился во вредное "одеяло", способное вызвать выпревание растений. Важно также предотвращать повреждение укрытия при его очистке от снега для обеспечения нормального воздухообмена. После оттепели следует восстановить укрытие в изначальном виде. Однако, если нет риска резких изменений температуры, лучше не трогать укрытые растения, избегая лишних вмешательств.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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