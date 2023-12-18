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Как правильно ухаживать за фикусом: с этими советами по уходу он будет радовать круглый год

Садоводство » Комнатные цветы

Фикус является прекрасным украшением для любого помещения. Он считается символом процветания и богатства. Однако чтобы растение действительно радовало глаз, необходим правильный уход, особенно зимой. В этот период немного изменяются процессы ухода.

Как правильно ухаживать за фикусом: с этими советами по уходу он будет радовать круглый год
Фото: Нейросеть PlaygroundAI

Например, зимой не рекомендуется вносить подкормки. Эти манипуляции следует возобновлять с апреля.

Также необходимо помнить, что фикусам нужно много света. Поэтому вазон периодически следует переворачивать, чтобы каждая сторона получала достаточно света.

Если освещения недостаточно, стебель растения может искривиться, и оно будет развиваться только с одной стороны, куда попадает свет. Следует беречь фикус от попадания прямых солнечных лучей, передают "Белновости".

Кроме того, важно защитить растение от сквозняков и резких перепадов температур. Сухой воздух, который часто возникает в квартирах зимой, негативно сказывается на фикусе. Поэтому необходимо периодически опрыскивать листья чистой водой комнатной температуры.

Полив в холодное время года рекомендуется проводить раз в неделю. Однако, если в помещении температура не превышает 16 градусов, почву следует увлажнять раз в десять дней. В случае жары в комнате полив фикуса можно проводить дважды в неделю.

Ранее Pravda. Ru поделилась рецептом простой подкормки для фикуса.

Уход за фикусом. 5 правил, которые надо знать всем!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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