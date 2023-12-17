Как получить богатый урожай с огромными луковицами

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для того чтобы вырастить крупные и здоровые головки репчатого лука, опытные дачники делятся своими эффективными секретами, которые гарантируют великолепный урожай.

Фото: Own work by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Начинайте с выбора идеального севка, предпочтительно с диаметром от 10 до 20 мм. Луковички, слишком мелкие или крупные, следует исключить.

Подготовка грядки является ключевым моментом успешного выращивания лука-репки. Особое внимание уделяется использованию натурального органоминерального удобрения, содержащего необходимые питательные вещества, такие как

азот,

фосфор,

калий,

магний,

медь,

цинк,

железо

и гуматы.

Равномерно распределите удобрение по грядке перед посадкой лука.

Перед посадкой севка рекомендуется замочить в воде на два часа. Затем создайте бороздки, пролейте их и уложите севок в два ряда с интервалом около 15 см между луковичками на грядке шириной 0,6 м. Не забывайте, что глубина посадки не должна быть слишком велика, так чтобы зеленые хвостики луковиц оставались видны после засыпания землей.

После появления зеленых перышек посыпьте почву между рядами табачной пылью, чтобы защитить растения от вредителей. Мульчирование, осуществляемое с использованием газонной травы, предварительно скосив и подсушив, поможет сохранить влагу на грядке и сдерживать рост сорняков, согласно рекомендациям портала 7dach.