Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пожар в Мытищах: мать и ребенка не удалось спасти из-за припаркованных машин
Рецепт гренок, как в лучших ресторанах
Полковник Макгрегор заявил, что США вынудили русских вмешаться в ситуацию на Украине
В кабинете главкома ВСУ Залужного были найдены прослушивающие устройства
Немного сахара и дрожжей, и комнатные растения запышут жизнью
15 минут: и ты на Кубе ешь горячие бутерброды
Полковник Макгрегор: Украина без поддержки США продержится в лучшем случае месяц
Вблизи затопленной станции метро в Киеве зафиксировано проседание грунта
Как вырастить гигантские лилии?

Как получить богатый урожай с огромными луковицами

1:39
Садоводство » Овощи

Для того чтобы вырастить крупные и здоровые головки репчатого лука, опытные дачники делятся своими эффективными секретами, которые гарантируют великолепный урожай.

Как получить богатый урожай с огромными луковицами
Фото: Own work by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Начинайте с выбора идеального севка, предпочтительно с диаметром от 10 до 20 мм. Луковички, слишком мелкие или крупные, следует исключить.

Подготовка грядки является ключевым моментом успешного выращивания лука-репки. Особое внимание уделяется использованию натурального органоминерального удобрения, содержащего необходимые питательные вещества, такие как

  • азот,
  • фосфор,
  • калий,
  • магний,
  • медь,
  • цинк,
  • железо
  • и гуматы.

Равномерно распределите удобрение по грядке перед посадкой лука.

Перед посадкой севка рекомендуется замочить в воде на два часа. Затем создайте бороздки, пролейте их и уложите севок в два ряда с интервалом около 15 см между луковичками на грядке шириной 0,6 м. Не забывайте, что глубина посадки не должна быть слишком велика, так чтобы зеленые хвостики луковиц оставались видны после засыпания землей.

После появления зеленых перышек посыпьте почву между рядами табачной пылью, чтобы защитить растения от вредителей. Мульчирование, осуществляемое с использованием газонной травы, предварительно скосив и подсушив, поможет сохранить влагу на грядке и сдерживать рост сорняков, согласно рекомендациям портала 7dach.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов

Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.

Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Оставившему просьбу на стене в Марьинке российскому бойцу Роману Рудакову было 22 года
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
"Галкин глупец": Садальский о ситуации с деньгами у сбежавших звёзд
Тромбы в сосудах и жир на животе: почему лучше не есть в большом количестве соль, сахар, обехжиренные продукты
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Спатифиллум сразу покроется цветами: одна ложка этого продукта обеспечит цветение
Армия РФ уничтожила высокопоставленных офицеров НАТО
Мобилизация женщин уничтожит лояльность украинцев к режиму в Киеве: "Освободите нас!"
Мобилизация женщин уничтожит лояльность украинцев к режиму в Киеве: "Освободите нас!"
Последние материалы
Как получить богатый урожай с огромными луковицами
Рецепт гренок, как в лучших ресторанах
Полковник Макгрегор заявил, что США вынудили русских вмешаться в ситуацию на Украине
В кабинете главкома ВСУ Залужного были найдены прослушивающие устройства
Немного сахара и дрожжей, и комнатные растения запышут жизнью
15 минут: и ты на Кубе ешь горячие бутерброды
Полковник Макгрегор: Украина без поддержки США продержится в лучшем случае месяц
Вблизи затопленной станции метро в Киеве зафиксировано проседание грунта
Как вырастить гигантские лилии?
Комнатные растения, из-за которых вам придется попрощаться со своими животными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников