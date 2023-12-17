Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
15 минут: и ты на Кубе ешь горячие бутерброды
Полковник Макгрегор: Украина без поддержки США продержится в лучшем случае месяц
Вблизи затопленной станции метро в Киеве зафиксировано проседание грунта
Как вырастить гигантские лилии?
Комнатные растения, из-за которых вам придется попрощаться со своими животными
В украинской грязи застряла колонна западной техники
В Раде сообщили о подготовке ВСУ к переходу к обороне, если не будет оружия
Хирург Байрамукова рассказала о возможных последствиях операции Аллы Пугачёвой
Следующий пакет помощи Киеву $60 млрд будет утвержден уже в следующем - Линдси Грэм

Немного сахара и дрожжей, и комнатные растения запышут жизнью

1:07
Садоводство » Комнатные цветы

Важно регулярно подкармливать комнатные растения в период их активного роста с марта по октябрь.

Немного сахара и дрожжей, и комнатные растения запышут жизнью
Фото: unsplash. com by Annie Spratt anniespratt is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если вы предпочитаете органические удобрения, то вполне возможно приготовить их самостоятельно, избегая возможных вредных воздействий.

Существует простой метод, который позволяет растениям процветать буквально как на дрожжах. Для подкормки вам потребуются дрожжи и сахар. Смешайте 10 г свежих дрожжей и столовую ложку сахара в литре теплой воды. Альтернативно, можно использовать 3 г сухих дрожжей и столовую ложку сахара, разведенных в 3 литрах теплой воды. Дайте раствору настояться в течение двух часов, затем добавьте воду в пропорции 1:5. Подкормку этим средством растениям следует проводить раз в месяц, поливая смесь под корень.

Есть также более простой метод. Рассыпьте половину чайной ложки сахара по поверхности земли в горшке, после чего полейте. Этот способ также следует использовать раз в месяц, рекомендует «Лайфхакер».

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Все сбежавшие артисты собрались в одном месте: юбилей у иноагента

На свой 70-летний юбилей Андрей Макаревич* устроил в Израиле масштабный концерт, собравший звездных коллег и эмигрантов из России.

Юбилей Андрея Макаревича* прошел в кругу иноагентов
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
Иноагенты снова вместе: Пугачёва и Галкин прилетели на юбилей к Макаревчиу
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов
Певица Ветлицкая показала дочь, которую она скрывала от всех 19 лет
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Неожиданная причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской
Stratfor: русский Zerg Rush сотрет с лица земли 40-90%% Одессы и Киева
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
Последние материалы
Немного сахара и дрожжей, и комнатные растения запышут жизнью
15 минут: и ты на Кубе ешь горячие бутерброды
Полковник Макгрегор: Украина без поддержки США продержится в лучшем случае месяц
Вблизи затопленной станции метро в Киеве зафиксировано проседание грунта
Как вырастить гигантские лилии?
Комнатные растения, из-за которых вам придется попрощаться со своими животными
В украинской грязи застряла колонна западной техники
В Раде сообщили о подготовке ВСУ к переходу к обороне, если не будет оружия
Хирург Байрамукова рассказала о возможных последствиях операции Аллы Пугачёвой
Следующий пакет помощи Киеву $60 млрд будет утвержден уже в следующем - Линдси Грэм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников