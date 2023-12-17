Немного сахара и дрожжей, и комнатные растения запышут жизнью

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Важно регулярно подкармливать комнатные растения в период их активного роста с марта по октябрь.

Фото: unsplash. com by Annie Spratt anniespratt is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если вы предпочитаете органические удобрения, то вполне возможно приготовить их самостоятельно, избегая возможных вредных воздействий.

Существует простой метод, который позволяет растениям процветать буквально как на дрожжах. Для подкормки вам потребуются дрожжи и сахар. Смешайте 10 г свежих дрожжей и столовую ложку сахара в литре теплой воды. Альтернативно, можно использовать 3 г сухих дрожжей и столовую ложку сахара, разведенных в 3 литрах теплой воды. Дайте раствору настояться в течение двух часов, затем добавьте воду в пропорции 1:5. Подкормку этим средством растениям следует проводить раз в месяц, поливая смесь под корень.

Есть также более простой метод. Рассыпьте половину чайной ложки сахара по поверхности земли в горшке, после чего полейте. Этот способ также следует использовать раз в месяц, рекомендует «Лайфхакер».