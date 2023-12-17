Как вырастить гигантские лилии?

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лишь немногие дачники осведомлены о том, что лилии способны достигать внушительной высоты, превышающей два метра. Ключевым фактором в этом вопросе является грамотный выбор сорта.

Фото: Own work by Prosthetic Head is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Согласно данным Telegram-канала «Дачный уголок», наилучшим выбором будут лилии, упаковка которых указывает, что они способны достигнуть высоты от 120 до 140 сантиметров. Такие растения можно эффективно «подкормить», обеспечив им возможность вырасти еще более величественными.

Среди разнообразия сортов особенно выделяются ОТ- и ЛО-гибриды, которые лидируют по высоте. Для того чтобы они достигли двухметрового роста, рекомендуется провести процедуру подкормки при посадке. В почву необходимо внести компост (примерно одно ведро на три лилии), обеспечив оптимальное питание и поддержку роста этих великолепных цветов.