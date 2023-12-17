Комнатные растения, из-за которых вам придется попрощаться со своими животными

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Характерные для домашних питомцев изыскания в мире растений могут привести к серьезным последствиям, и владельцам животных важно осознавать, какие растения могут стать источником опасности. Вот несколько растений, которые могут быть особенно опасными для ваших питомцев.

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