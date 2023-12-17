Не сажайте дома эти цветы: притягивают горе и беды

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

В мире комнатных растений существует множество примет и поверий. Некоторые цветоводы утверждают, что разные растения могут привлекать счастье или, наоборот, несчастья в дом.

Фото: Own work by RobertoMM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Следует быть осторожными с фиалками. Эти красивые цветы, по мнению некоторых, могут притягивать болезни и трудности в личной жизни женщин.

Еще одним растением, которое приписывают негативные ауры, являются фикусы. Им приписывают нежелание "любить" мужчин и способность вытеснять их из пространства, где они растут, сообщают Белновости.

С папоротниками мнения цветоводов расходятся. Некоторые считают, что эти растения способны раскрывать таланты и укреплять интуицию, в то время как другие считают, что они могут усложнить судьбу своих хозяев.