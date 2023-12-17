Пионы отблагодарят вас за этот раствор

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пионы часто подвержены быстрому увяданию. Однако существует народный метод, который может продлить их цветение.

Фото: Own work by Гурьева Светлана (zooclub.ru) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для эффективного ухода за пионами используется обычная пищевая сода. Этот нехитрый ингредиент способствует не только нейтрализации кислотности почвы, но и дезинфекции растений, а также стимулирует более продолжительное и красочное цветение.

Процесс прост: одну столовую ложку соды следует растворить в десяти литрах воды. Получившийся настой стоит опрыскивать цветы каждые четырнадцать дней с мая по август. Этот метод может стать эффективным способом поддерживать здоровье и красоту ваших пионов на даче.