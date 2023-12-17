Пионы часто подвержены быстрому увяданию. Однако существует народный метод, который может продлить их цветение.
Для эффективного ухода за пионами используется обычная пищевая сода. Этот нехитрый ингредиент способствует не только нейтрализации кислотности почвы, но и дезинфекции растений, а также стимулирует более продолжительное и красочное цветение.
Процесс прост: одну столовую ложку соды следует растворить в десяти литрах воды. Получившийся настой стоит опрыскивать цветы каждые четырнадцать дней с мая по август. Этот метод может стать эффективным способом поддерживать здоровье и красоту ваших пионов на даче.
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