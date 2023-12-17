Марганцовка станет лучшим средством для рассады, семян, домашних цветов, если её правильно применять

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Перманганат калия или марганцовка является одним из эффективных средств, использованных советскими садоводами в растениеводстве. Дзен-канал "Сад огород лайф" рассказал о том, как и для каких целей опытные садоводы используют это средство для обработки семян, рассады и комнатных растений. —

Фото: severdv. ru/sovety/sposoby-izbavleniya-obuvi-ot-razlichnyh-zapahov/

Основное полезное свойство перманганата калия заключается в его дезинфицирующих свойствах, то есть в способности подавлять патогенные и грибковые инфекции в почве и на семенах растений. Поэтому опытные садоводы всегда замачивают семена в перманганате перед севом. Эта процедура очень проста: достаточно развести половину чайной ложки перманганата в стакане воды, в результате чего получится концентрированный раствор, который легко очистит семена от возбудителей болезней. Затем семена следует опустить в раствор, обернув их в марлю, на 20-30 минут.

Тот же концентрированный раствор также отлично подходит для опрыскивания почвы под рассаду. Для этого наливают марганцовку в опрыскиватель и обильно увлажняю почву в горшках при помощи домашнего распылителя.

Такой подход отлично очищает почву от вредоносных микроорганизмов, которые могут портить жизнь рассаде и садоводу. В дополнение к дезинфицирующим свойствам перманганат калия используется как микроудобрение для рассады и растений в домашних условиях.

Марганцовка богата марганцем и калием, которые способствуют накоплению сахаров в растении, ускоряют рост корней и повышают устойчивость растений к негативным факторам (сухой воздух, пересушка или переувлажнение почвы). Кроме того, слабо концентрированный раствор поможет избавиться от мошек и белого налёта на почве рассады и комнатных цветах.

Чтобы приготовить розовый раствор для полива и опрыскивания рассады и домашних растений, добавьте марганцовку (по кончику ножа) в 1 литр воды. Результатом должен быть розовый раствор. Такая подкормка помогает защитить растения от гнили, различных грибковых заболеваний и обеспечивает их питательными веществами.