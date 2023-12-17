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Растения-антидепрессанты для дома

1:12
Садоводство » Комнатные цветы

Список комнатных растений, способных положительно воздействовать на эмоциональное состояние человека, представляет собой набор природных антидепрессантов.

Растения-антидепрессанты для дома
Фото: flickr. com by icetsarina from United States is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, лаванда, известная своим ароматом, оказывает благотворное воздействие на здоровье человека. Ее эфирные масла, активно распространяющиеся в воздухе, способны снижать артериальное давление, облегчать головную боль и справляться с бессонницей. Этот растение также помогает справиться с тревожностью и стрессом.

Базилик, в свою очередь, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и общее эмоциональное состояние.

Лимон, благодаря своему освежающему аромату, успешно справляется со стрессом, тревожностью и перенапряжением, создавая приятную атмосферу в помещении.

В этот список вошли и другие комнатные растения. Пеларгония, например, способствует улучшению мыслительных функций и обладает бодрящим эффектом. Мята, с ее освежающим ароматом, не только повышает настроение, но и придает жизненную энергию, создавая благоприятную атмосферу в доме.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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