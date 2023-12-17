Бесплатная подкормка с СССР: плоды вырастают просто огромными

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Опытные садоводы и огородники не выбрасывают старые подушки. Этот необычный подход обусловлен тем, что в них содержится птичье перо, являющееся чистой органикой. Оказывается, наполнитель из старых подушек может стать прекрасным удобрением для вашего участка. Дзен-канал "Сад огород лайф" рассказал о его пользе и правильном использовании.

Фото: openverse by St0rmz is licensed under CC BY-SA 2.0

Птичье перо — это органическое удобрение пролонгированного действия. Оно медленно, но безостановочно разлагается в почве, предоставляя корням растений ценные питательные элементы. В первую очередь, это азот, сера и особенно важный — кремний. Кремний является неотъемлемым элементом для полноценного развития растений, он способствует укреплению стеблей, повышению иммунитета и устойчивости растений к заболеваниям, а также облегчает перенос холода и жары. Чтобы достичь максимального урожая, рекомендуется смешать перо с золой и кладь по горстке в ямки при посадке томатов, перцев и другой рассады. Таким образом, повышается воздухопроницаемость почвы, а растения стимулируются к более активному росту.

Перо можно использовать для перекопки грядок весной или осенью. Рекомендуется придерживаться следующей схемы — на каждый квадратный метр грунта берётся не более 100 граммов перьев. Пух перегниёт в почве со временем, передавая все питательные вещества этому участку земли. В результате почва становится более рыхлой и плодородной.

Некоторые садоводы предпочитают приготовить настой из птичьего пера. Для этого 3 стакана перьев настаивают в 10-литровом ведре с водой в течение 10 дней при тёплой температуре, а затем полученным раствором поливают посадки.

Таким образом, старые подушки с птичьим пером могут стать ценным органическим удобрением для ваших растений.