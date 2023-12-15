Лайфхак с побелкой деревьев: хватит на весь сезон

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Опытный садовод поделился эффективным методом белильных работ для деревьев, который гарантирует защиту от вредителей на протяжении всего сезона, а красивый белый цвет сохранится до следующей побелки в осенний период.

Фото: flickr. com by Erwin Verbruggen from Amsterdam, The Netherlands is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Для приготовления раствора вам понадобятся следующие компоненты:

Гашеная известь (1 килограмм на 3 литра воды).

Водоэмульсионная краска (маленькая банка до 2 литров).

Вода (3-6 литров, в зависимости от количества извести).

Первым шагом залейте известь водой и добавьте водоэмульсионную краску, чтобы получить консистенцию, напоминающую густую сметану. Дайте средству выстояться в течение 30 минут.

За это время подготовьте деревья, удалив предыдущее покрытие специальной жесткой щеткой. Желательно разложить под деревом газеты, чтобы собрать и удалить частицы старой побелки, избегая их оставления на приствольном круге.

После этого приступайте к побелке. Начинайте снизу и двигайтесь вверх по стволу, не пропуская ни одного участка. Чем выше будет нанесен раствор, тем лучше, как рекомендует автор YouTube-канала «Александр Бойко».