Опытный садовод поделился эффективным методом белильных работ для деревьев, который гарантирует защиту от вредителей на протяжении всего сезона, а красивый белый цвет сохранится до следующей побелки в осенний период.
Для приготовления раствора вам понадобятся следующие компоненты:
Первым шагом залейте известь водой и добавьте водоэмульсионную краску, чтобы получить консистенцию, напоминающую густую сметану. Дайте средству выстояться в течение 30 минут.
За это время подготовьте деревья, удалив предыдущее покрытие специальной жесткой щеткой. Желательно разложить под деревом газеты, чтобы собрать и удалить частицы старой побелки, избегая их оставления на приствольном круге.
После этого приступайте к побелке. Начинайте снизу и двигайтесь вверх по стволу, не пропуская ни одного участка. Чем выше будет нанесен раствор, тем лучше, как рекомендует автор YouTube-канала «Александр Бойко».
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".