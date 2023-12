Your browser does not support the audio element.

Опытный садовод поделился эффективным методом белильных работ для деревьев, который гарантирует защиту от вредителей на протяжении всего сезона, а красивый белый цвет сохранится до следующей побелки в осенний период.

Фото: flickr. com by Erwin Verbruggen from Amsterdam, The Netherlands is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license