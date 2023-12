Your browser does not support the audio element.

В весенний период, когда растения просыпаются после зимнего сна, их необходимо эффективно подкормить. Внесение удобрений в это время считается ключевым этапом в уходе за садом и огородом.

Фото: flickr. com by Sandeep Pawar from Glencoe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license