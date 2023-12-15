Весеннее удобрение, без которого не обойтись на дачном участке

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В весенний период, когда растения просыпаются после зимнего сна, их необходимо эффективно подкормить. Внесение удобрений в это время считается ключевым этапом в уходе за садом и огородом.

Фото: flickr. com by Sandeep Pawar from Glencoe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

На первом этапе особое внимание следует уделить подаче азота. Для этой цели идеально подходит мочевина, также известная как карбамид. Это удобрение, содержащее более 46 процентов азота, является отличным средством для стимуляции роста зеленой массы растений.

По данным портала ogorod.ru, мочевина может быть использована как для корневой, так и для внекорневой подкормки. Например, при посадке овощей ее можно распределить в лунки.

Для опрыскивания можно развести 50-100 граммов карбамида в 10 литрах воды. Такой состав не только обеспечит дополнительное питание растениям, но и даст отпугивающий эффект в отношении вредителей, таких как тли, долгоносики и медянки. Кроме того, этот раствор эффективен в предотвращении болезней, таких как парша и пурпурная пятнистость. Таким образом, весеннее удобрение мочевиной не только стимулирует рост, но и обеспечивает комплексную защиту растений.