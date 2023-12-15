10 комнатных цветов, которые приманивают любовь и мужчин в дом

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Для женщин, стремящихся улучшить свою личную жизнь, важно знать, что кроме макияжа, фигуры и стиля, существуют и другие способы привлечь счастье и любовь. Домашние растения могут стать мощным союзником в этом деле.

Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Например, аихризон, известный как "дерево любви", сталкивается с многими преданиями. Его дарят молодоженам для поддержания долгой и крепкой любви, незамужним для ускорения встречи с их судьбой, а семейным парам — для помирения.

Алоэ древовидное символизирует Венеру и обещает освобождение от одиночества, придавая женщине привлекательность в глазах мужчин.

Антуриум, с другой стороны, часто именуют "мужским счастьем". У неженатого мужчины он способствует успеху у женщин, а женатым — укреплению брачных уз.

В перечне растений, приносящих счастье, любовь и романтику, также фигурируют