Для женщин, стремящихся улучшить свою личную жизнь, важно знать, что кроме макияжа, фигуры и стиля, существуют и другие способы привлечь счастье и любовь. Домашние растения могут стать мощным союзником в этом деле.
Например, аихризон, известный как "дерево любви", сталкивается с многими преданиями. Его дарят молодоженам для поддержания долгой и крепкой любви, незамужним для ускорения встречи с их судьбой, а семейным парам — для помирения.
Алоэ древовидное символизирует Венеру и обещает освобождение от одиночества, придавая женщине привлекательность в глазах мужчин.
Антуриум, с другой стороны, часто именуют "мужским счастьем". У неженатого мужчины он способствует успеху у женщин, а женатым — укреплению брачных уз.
В перечне растений, приносящих счастье, любовь и романтику, также фигурируют
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".