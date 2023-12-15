Руководитель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин поделился ценной информацией о лучшем варианте воды для полива растений на даче и в огороде. Эксперт призывает использовать талую или дождевую воду, утверждая, что это гарантирует невероятный урожай. Тем не менее, Чаплин также предлагает способы улучшения этой воды.
Для улучшения воды, например, предназначенной для полива овощей, можно взять 10 литров "специальной" воды и растворить в ней одну торфяную таблетку или 1 грамм лимонной кислоты. В период вегетации цветов эксперт рекомендует поливать растения водой, в которой растворены азот, фосфор и калий.
Чтобы смягчить воду, рекомендуется добавить столовый или яблочный уксус - 10 капель на 1 литр воды, сообщает NEWS.ru. Такой подход к водоснабжению обеспечит оптимальные условия для роста и развития растений, обеспечивая сбор богатого урожая на даче или в огороде.
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