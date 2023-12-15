Улучшенная вода для полива обеспечит отличный урожай

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Руководитель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин поделился ценной информацией о лучшем варианте воды для полива растений на даче и в огороде. Эксперт призывает использовать талую или дождевую воду, утверждая, что это гарантирует невероятный урожай. Тем не менее, Чаплин также предлагает способы улучшения этой воды.

Фото: Own work by KUNWAR LOKESH SINGH RAJPUT is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для улучшения воды, например, предназначенной для полива овощей, можно взять 10 литров "специальной" воды и растворить в ней одну торфяную таблетку или 1 грамм лимонной кислоты. В период вегетации цветов эксперт рекомендует поливать растения водой, в которой растворены азот, фосфор и калий.

Чтобы смягчить воду, рекомендуется добавить столовый или яблочный уксус - 10 капель на 1 литр воды, сообщает NEWS.ru. Такой подход к водоснабжению обеспечит оптимальные условия для роста и развития растений, обеспечивая сбор богатого урожая на даче или в огороде.