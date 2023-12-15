Немного нашатыря, и буйный рост посадок обеспечен. приводим схему

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для активного роста посевов на вашем огороде можно воспользоваться простым и доступным средством, подходящим для любого типа растения — раствором нашатырного спирта.

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Изначально рекомендуется использовать слабый раствор: на 10 литров воды добавляется 10 мл нашатырного спирта. Для среднего эффекта дозу следует увеличить до 20 мл, а для более интенсивного воздействия на растения — до 25 мл.

Иногда возникает необходимость провести экстренное питание, особенно когда растения внезапно начинают увядать. В таких случаях добавьте 50 мл нашатырного спирта в 10 литров воды. Подкормку рекомендуется проводить путем опрыскивания или полива под корень раз в неделю, сообщает портал «ТУТ Новости».