Подсолнух преобразит дачный участок

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Апрель — отличный период для высадки яркого цветка, который превратит ваш участок в настоящий рай. Подсолнух, самый простой в уходе, идеально подходит даже для тех, кто предпочитает более легкий уход за растениями на даче.

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Этот цветок не требует особых навыков садоводства, но, при этом, с легкостью привлекает внимание в любом уголке дачи.

Есть два способа посадки подсолнухов: использование рассады или прямая посадка в грунт.

Для первого метода можно воспользоваться индивидуальными стаканчиками с универсальным грунтом или торфяными емкостями. Перед посевом семена можно обернуть в ткань и выдержать в теплой воде в течение суток. Некоторые опытные садоводы также добавляют столовую ложку древесной золы в воду. Пересадку в открытый грунт лучше производить, убедившись, что риск заморозков миновал.

Если ждать до конца апреля, семена можно посеять прямо в грядку. Это особенно актуально для высокорослых сортов, которые создадут красивую живую изгородь, или для более компактных видов, подходящих для смешанных клумб.

Опытные дачники советуют учесть, что подсолнух предпочитает хорошо дренированный грунт, не слишком плодородный. Рекомендуется оставлять расстояние между семенами или саженцами от 30 до 60 см в зависимости от предполагаемой высоты взрослого растения.

Забота о подсолнухе невероятно проста: растению не требуется дополнительного подкорма, и полив следует проводить раз в 5-7 дней, как сообщает oka.fm.