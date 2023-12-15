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Как бороться с "ржавчиной" и пятнистостью роз

1:14
Садоводство » Цветы

Для того чтобы розы прекрасно цвели, необходим компетентный уход, особенно в весенний период.

Как бороться с "ржавчиной" и пятнистостью роз
Фото: commons.wikimedia. org by Kango is licensed under GNU Free Documentation License

Предпочтительно провести обработку кустов от вредителей и болезней, чтобы предотвратить появление таких проблем, как черная пятнистость, мучнистая роса, «ржавчина» и инфекционный ожог, как сообщает портал Supersadovnik.

Весенние обработки роз включают в себя использование различных средств:

  • «Ракурс» обеспечивает защиту от «ржавчины» и пятнистости, проникая во все ткани растения и обладая лечебными и профилактическими свойствами.
  • «Чистоцвет», созданный специально для цветов, эффективно борется с различными заболеваниями, такими как серая гниль и мучнистая роса.
  • «Строби» проявляет высокую эффективность при низких температурах.

В течение сезона рекомендуется проводить профилактические мероприятия, используя иные препараты, такие как «Фалькон», «Профит Голд», «Ревус» и «Превикур Энерджи». Это поможет поддерживать здоровье и красоту роз на протяжении всего сезона.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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