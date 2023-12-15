Как бороться с "ржавчиной" и пятнистостью роз

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Для того чтобы розы прекрасно цвели, необходим компетентный уход, особенно в весенний период.

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Предпочтительно провести обработку кустов от вредителей и болезней, чтобы предотвратить появление таких проблем, как черная пятнистость, мучнистая роса, «ржавчина» и инфекционный ожог, как сообщает портал Supersadovnik.

Весенние обработки роз включают в себя использование различных средств:

«Ракурс» обеспечивает защиту от «ржавчины» и пятнистости, проникая во все ткани растения и обладая лечебными и профилактическими свойствами.

«Чистоцвет», созданный специально для цветов, эффективно борется с различными заболеваниями, такими как серая гниль и мучнистая роса.

«Строби» проявляет высокую эффективность при низких температурах.

В течение сезона рекомендуется проводить профилактические мероприятия, используя иные препараты, такие как «Фалькон», «Профит Голд», «Ревус» и «Превикур Энерджи». Это поможет поддерживать здоровье и красоту роз на протяжении всего сезона.