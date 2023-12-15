Для того чтобы розы прекрасно цвели, необходим компетентный уход, особенно в весенний период.
Предпочтительно провести обработку кустов от вредителей и болезней, чтобы предотвратить появление таких проблем, как черная пятнистость, мучнистая роса, «ржавчина» и инфекционный ожог, как сообщает портал Supersadovnik.
Весенние обработки роз включают в себя использование различных средств:
В течение сезона рекомендуется проводить профилактические мероприятия, используя иные препараты, такие как «Фалькон», «Профит Голд», «Ревус» и «Превикур Энерджи». Это поможет поддерживать здоровье и красоту роз на протяжении всего сезона.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".