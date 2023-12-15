Для обеспечения хорошего плодоношения деревьев важно предпринимать меры по защите от вредителей.
Первую обработку яблонь и груш рекомендуется провести в апреле, когда температура воздуха достигнет минимума в пять-семь градусов.
В этот период эффективными средствами для опрыскивания сада от листогрызущих насекомых и клещей являются "Инта-Вир" (одна таблетка на десять литров воды) и "Фитоверм" (двадцать миллилитров на десять литров воды).
Согласно данным ogorod.ru, вторую обработку рекомендуется провести в период розового бутонизации, который, как правило, наступает в мае.
Для борьбы с тлей, долгоносиками и другими вредителями рекомендуется использовать "Танреком" в количестве трех грамм на десять литров воды.
Эффективное выполнение обеих обработок позволит поддерживать здоровье и урожайность деревьев на протяжении всего сезона.
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