Кусты роз пышно и богато зацветут

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Уже в апреле, когда почки только начинают появляться, дачники, если позволяет место, приступают к посадке роз на своих участках.

Фото: commons.wikimedia. org by Johann Jaritz is licensed under GNU Free Documentation License

Розы, как известно, являются довольно требовательными цветами, и важно обращать на них внимание с самого начала, чтобы обеспечить им благоприятные условия для роста. В это время растениям особенно полезны азотные удобрения.

Прежде чем приступить к подкормке, необходимо тщательно пролить почву теплой водой. После этого можно использовать аммиачную селитру, применяя 25-30 граммов на каждый квадратный метр, или же 30-40 граммов универсального удобрения с добавкой микроэлементов.

Если выбрано жидкое удобрение, то для каждых 10 литров воды следует добавить столовую ложку средства, с расходом 3-4 литра на каждый куст. Такие меры обеспечат здоровый старт для роз в период их начального роста и развития.