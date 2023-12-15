Сладость на пользу: подкормка из простого продукта вмиг ускорит рост фикуса: нужен только сахар

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Фикус — это декоративное растение, которое обычно можно найти во многих домах. Оно пользуется большой популярностью из-за своей неприхотливости в уходе. Благодаря фикусу интерьер каждого дома может приобрести ощущение уюта. Кроме того, это растение является отличным очистителем воздуха от вредных веществ.

Фото: "Фикус у Дому културе Чачак, Заштићено природно добро III категорије 03" by BrankaVV is licensed under CC BY-SA 4.0.

Когда дело касается подкормки фикуса, есть несколько правил, которых стоит придерживаться. Во-первых, никогда не следует подкармливать больное растение - сначала необходимо вылечить его. Во-вторых, перед подкормкой необходимо увлажнить почву водой. В-третьих, после пересадки фикуса следует воздержаться от удобрений в течение 40 дней.

Идеальным вариантом для подкормки фикуса является сахарный раствор. Ведь сахар можно найти в каждом доме и не нужно бежать в магазин за специальными удобрениями. Фикус положительно реагирует на сахар и благодаря этому начинает активнее расти. Его листья становятся красиво блестящими и крупными, пишет hibiny.ru

Для приготовления сахарного удобрения следует развести половину чайной ложки сахара в 500 мл воды. Полученным раствором можно поливать фикус.