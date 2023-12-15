Фикус — это декоративное растение, которое обычно можно найти во многих домах. Оно пользуется большой популярностью из-за своей неприхотливости в уходе. Благодаря фикусу интерьер каждого дома может приобрести ощущение уюта. Кроме того, это растение является отличным очистителем воздуха от вредных веществ.
Когда дело касается подкормки фикуса, есть несколько правил, которых стоит придерживаться. Во-первых, никогда не следует подкармливать больное растение - сначала необходимо вылечить его. Во-вторых, перед подкормкой необходимо увлажнить почву водой. В-третьих, после пересадки фикуса следует воздержаться от удобрений в течение 40 дней.
Идеальным вариантом для подкормки фикуса является сахарный раствор. Ведь сахар можно найти в каждом доме и не нужно бежать в магазин за специальными удобрениями. Фикус положительно реагирует на сахар и благодаря этому начинает активнее расти. Его листья становятся красиво блестящими и крупными, пишет hibiny.ru
Для приготовления сахарного удобрения следует развести половину чайной ложки сахара в 500 мл воды. Полученным раствором можно поливать фикус.
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