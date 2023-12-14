Эффективные способы избавиться от тли на участке

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Атаки тли на цветы могут быть успешно отражены с использованием доступных и дешевых средств, которые часто присутствуют в домашнем арсенале.

Фото: self-made at Mountain View, California, USA by Sanjay ach is licensed under GNU Free Documentation License

Народные методы, применяемые для этой цели, не уступают эффективности химическим препаратам.

Один из эффективных способов избавления от тли — приготовление раствора из 100 мл молока и 0,5 мл йода на литр воды. Этот состав отлично подходит для обработки роз. Также можно использовать раствор на основе хозяйственного или дегтярного мыла, который затем рекомендуется применять для внекорневой обработки.

Дополнительно, эффективным средством от тли является настой на основе нашатыря. Для его приготовления смешайте две столовые ложки аммиака и того же количества моющего средства в 10 литрах воды, согласно информации от портала "Белновости".