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Эффективные способы избавиться от тли на участке

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Садоводство » Вредители и болезни

Атаки тли на цветы могут быть успешно отражены с использованием доступных и дешевых средств, которые часто присутствуют в домашнем арсенале.

Эффективные способы избавиться от тли на участке
Фото: self-made at Mountain View, California, USA by Sanjay ach is licensed under GNU Free Documentation License

Народные методы, применяемые для этой цели, не уступают эффективности химическим препаратам.

Один из эффективных способов избавления от тли — приготовление раствора из 100 мл молока и 0,5 мл йода на литр воды. Этот состав отлично подходит для обработки роз. Также можно использовать раствор на основе хозяйственного или дегтярного мыла, который затем рекомендуется применять для внекорневой обработки.

Дополнительно, эффективным средством от тли является настой на основе нашатыря. Для его приготовления смешайте две столовые ложки аммиака и того же количества моющего средства в 10 литрах воды, согласно информации от портала "Белновости".

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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