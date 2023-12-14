У рассады закручиваются листья: в чем причина

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Часто рассада расстраивает закручиванием листьев, и часто это происходит из-за ошибок в уходе, что может серьезно повлиять на развитие саженцев.

Фото: commons.wikimedia. org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Необходимо провести внимательную проверку и незамедлительно устранить выявленные проблемы.

Избыток или недостаток света имеют прямое воздействие на состояние рассады. При избытке света чаще всего страдают нижние листочки, тогда как недостаток света влияет на верхние. Контроль за поливом также играет ключевую роль.

Избыточная влага приводит к закручиванию листьев наружу и вниз, в то время как недостаток воды заставляет растения сохранять влагу, закручивая листья внутрь.

Необходимо также следить за температурными условиями. При повышении температуры выше 28 градусов листья могут принимать форму лодочки. Недостаток азота вызывает скручивание семядольных листьев, с верхними мелкими и желтыми, а избыток этого элемента может привести к закручиванию верхушек в кольцо.