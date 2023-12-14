5 причин, почему рассада перца не растет

Нередко возникает проблема с тем, что рассада перца не хочет расти.

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Вопреки распространенному мнению, причина этого не всегда связана с качеством семян, утверждает Pоmidoroff, ссылаясь на опытных садоводов.

Есть несколько причин, по которым может не расти рассада перца: