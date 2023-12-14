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5 причин, почему рассада перца не растет

Садоводство » Овощи

Нередко возникает проблема с тем, что рассада перца не хочет расти.

5 причин, почему рассада перца не растет
Фото: commons.wikimedia. org by DukeofDatil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вопреки распространенному мнению, причина этого не всегда связана с качеством семян, утверждает Pоmidoroff, ссылаясь на опытных садоводов.

Есть несколько причин, по которым может не расти рассада перца:

  • Температура: Если температура опускается ниже 23-25°C (после первых всходов, горшки следует переместить в помещение, где температура не превышает +18°C, на 3-5 дней).
  • Недостаток света: Недостаток освещения может замедлить рост рассады.
  • Водный режим: Проблема может возникнуть из-за недостатка влаги или, наоборот, избытка. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной.
  • Поздняя пикировка: Пересадку в отдельные горшки лучше проводить, когда появляется пара листиков.
  • Ранняя подкормка: Удобрения следует добавлять только через две недели после пикировки. Растение лучше переносит недостаток удобрений, чем их избыток.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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