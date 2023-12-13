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Примеры использования пищевой соды на дачном участке

Садоводство » Вредители и болезни

Опытные дачники делятся секретами, почему они приобретают пищевую соду пачками.

Примеры использования пищевой соды на дачном участке
Фото: flickr. com by jonsson from Göteborg, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Это доступное средство оказывается универсальным на дачном участке, и их опыт использования подтверждает его многообразные преимущества.

Тем не менее, опытные садоводы предостерегают, что необходимо быть осторожными с содой, учитывая ее высокую активность. В то же время, соблюдая рекомендации по применению, сода проявляет себя как эффективное средство для борьбы с вредителями, улучшения урожайности и лечения заболевших деревьев.

Например, в мае опытные дачники обрабатывают смородину и крыжовник, используя раствор соды (4 столовые ложки на ведро воды и 2 ложки жидкого мыла) для предотвращения мучнистой росы и тли. Тот же раствор оказывается эффективным для обработки

  • кабачков,
  • томатов,
  • винограда
  • и кустов роз.

Кроме того, полив концентрированным раствором соды (полпачки на ведро воды) по дорожкам между грядками предотвращает рост сорняков и борется с муравьями. Сухая сода также может использоваться для раскисления почвы, присыпая ей борозды, что способствует повышению урожайности, так как многие растения предпочитают нейтральный или слабощелочной грунт, сообщает "Огород".

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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