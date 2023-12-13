Примеры использования пищевой соды на дачном участке

Опытные дачники делятся секретами, почему они приобретают пищевую соду пачками.

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Это доступное средство оказывается универсальным на дачном участке, и их опыт использования подтверждает его многообразные преимущества.

Тем не менее, опытные садоводы предостерегают, что необходимо быть осторожными с содой, учитывая ее высокую активность. В то же время, соблюдая рекомендации по применению, сода проявляет себя как эффективное средство для борьбы с вредителями, улучшения урожайности и лечения заболевших деревьев.

Например, в мае опытные дачники обрабатывают смородину и крыжовник, используя раствор соды (4 столовые ложки на ведро воды и 2 ложки жидкого мыла) для предотвращения мучнистой росы и тли. Тот же раствор оказывается эффективным для обработки

кабачков,

томатов,

винограда

и кустов роз.

Кроме того, полив концентрированным раствором соды (полпачки на ведро воды) по дорожкам между грядками предотвращает рост сорняков и борется с муравьями. Сухая сода также может использоваться для раскисления почвы, присыпая ей борозды, что способствует повышению урожайности, так как многие растения предпочитают нейтральный или слабощелочной грунт, сообщает "Огород".