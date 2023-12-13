Выращивание черешни на небольшом участке может быть вызовом, учитывая её обычную потребность в перекрестном опылении с деревьями других сортов. Портал ogorod.ru представляет три варианта лучших самоплодных сортов черешни, не требующих перекрестного опыления.
На первом месте стоит сорт "Приусадебная желтая" благодаря своей высокой самоплодности. Эти среднерослые деревья поражают вкусными и ароматными плодами. Ягоды обладают прочностью, не осыпаются и не трескаются.
Сорт "Берекет" также обладает высокой самоплодностью, однако для обеспечения хорошего урожая рекомендуется посадить рядом несколько опылителей. Этот сорт устойчив к засухе, болезням и вредителям.
Идеальным выбором для неопытных садоводов является сорт "Горянка". Эта черешня обеспечит хороший урожай даже без опылителей и прекрасно справляется с непогодой.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.