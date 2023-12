Your browser does not support the audio element.

Выращивание черешни на небольшом участке может быть вызовом, учитывая её обычную потребность в перекрестном опылении с деревьями других сортов. Портал ogorod.ru представляет три варианта лучших самоплодных сортов черешни, не требующих перекрестного опыления.

Фото: flickr. com by Grzegorz Jereczek from Gdańsk, Poland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license