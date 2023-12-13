Топ-3 сорта черешни

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Выращивание черешни на небольшом участке может быть вызовом, учитывая её обычную потребность в перекрестном опылении с деревьями других сортов. Портал ogorod.ru представляет три варианта лучших самоплодных сортов черешни, не требующих перекрестного опыления.

Фото: flickr. com by Grzegorz Jereczek from Gdańsk, Poland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

На первом месте стоит сорт "Приусадебная желтая" благодаря своей высокой самоплодности. Эти среднерослые деревья поражают вкусными и ароматными плодами. Ягоды обладают прочностью, не осыпаются и не трескаются.

Сорт "Берекет" также обладает высокой самоплодностью, однако для обеспечения хорошего урожая рекомендуется посадить рядом несколько опылителей. Этот сорт устойчив к засухе, болезням и вредителям.

Идеальным выбором для неопытных садоводов является сорт "Горянка". Эта черешня обеспечит хороший урожай даже без опылителей и прекрасно справляется с непогодой.