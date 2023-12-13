Как защитить помидоры от болезней

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для обеспечения крепкого и здорового роста помидоров рекомендуется использовать доступное и удобное средство для защиты от гнили.

Фото: commons.wikimedia. org by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этим средством является глиокладин, содержащий полезные споры грибковой культуры, которые способствуют предотвращению гнили и фитофтороза у томатов.

Процедура использования проста: при пересаживании рассады достаточно поместить таблетку в лунку. Если томаты уже проросли, можно закопать средство рядом с корневой системой. Для улучшения эффективности таблетки рекомендуется добавить в лунку яичную скорлупу и древесную золу, сообщает Gorodche.ru.