Для обеспечения крепкого и здорового роста помидоров рекомендуется использовать доступное и удобное средство для защиты от гнили.
Этим средством является глиокладин, содержащий полезные споры грибковой культуры, которые способствуют предотвращению гнили и фитофтороза у томатов.
Процедура использования проста: при пересаживании рассады достаточно поместить таблетку в лунку. Если томаты уже проросли, можно закопать средство рядом с корневой системой. Для улучшения эффективности таблетки рекомендуется добавить в лунку яичную скорлупу и древесную золу, сообщает Gorodche.ru.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.