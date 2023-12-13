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Как правильно хранить яблоки

1:03
Садоводство » Плодовые

Дачники получили рекомендации, как правильно хранить яблоки. При грамотном подходе они будут радовать своим вкусом и ароматом не только осенью, но и в течение всей зимы. Однако, если не соблюдать принципы «товарного соседства», они быстро могут испортиться.

Как правильно хранить яблоки
Фото: commons.wikimedia. org by Oxfordian Kissuth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Определение подходящего места для хранения яблок включает в себя исключение рядом нахождения некоторых овощей и фруктов.

В противном случае яблоки и сами эти продукты могут подвергнуться гниению за короткий срок, оказывая негативное воздействие друг на друга. Этот эффект обусловлен выделением яблоками этилена, который стимулирует быстрое созревание соседних плодов.

Так, рекомендуется избегать соседства яблок с лимоном, абрикосами, грушами, виноградом, а также бананами, авокадо и манго. Кроме того, само яблоко может пострадать от соседства с арбузами, дынями, томатами и картошкой, отмечает издание MenToday.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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