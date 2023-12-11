Садовые эксперты предлагают дачникам необычный метод удобрения лука, который обеспечит не только богатый урожай луковиц, но и длинные, сочные перья.
Чтобы стимулировать обильный рост зелени лука, рекомендуется добавить в почву доступное в аптеках средство — нашатырный спирт. Этот компонент способствует быстрому развитию культуры и одновременно обеспечивает защиту от вредителей.
Если луковицы начинают обрастать безжизненными, а перья становятся желтыми, рекомендуется приготовить удобрение с концентрацией 1 столовая ложка нашатыря на литр воды. Это позволит компенсировать дефицит азота в почве.
В случае, если зелень выглядит здорово, для профилактики концентрацию спирта следует уменьшить в 3-4 раза. Эти рекомендации предоставлены порталом "Строй подсказка".
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