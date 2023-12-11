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Домашние цветы чувствуют биополе человека, считает Ольга Воронова

Садоводство

Эксперт Союза садоводов России, телеведущая, в беседе c Pravda.Ru рассказала, как настроение домочадцев отражается на герани, кактусе или другом растении.

Домашние цветы чувствуют биополе человека, считает Ольга Воронова
Фото: https://www.espreso.co.rs/

"В науке уже есть такие эксперименты, что растения реагируют на биополе хозяина. То есть на биополе существа, которое рядом находится. С помощью таких сигналов, которые человек не ощущает растения могут чувствовать человека", — говорит садовод.

Не заводить дома то или иное растение, которое, по народным приметам, может принести горе или болезнь, Ольга Воронова считает выдумкой. Да и наука, по словам эксперта, никаких подтверждений этой теории не нашла.

"В науке доказательств таких нет. Потому что у каждого растения своя энергетика. Ни одно растение не имеет такой энергетики, чтобы вредить всем остальным. Просто бывает, может быть, у кого-то аллергия или запах он не переносит. Бывает индивидуальная непереносимость. Тогда может и иммунитет снижаться, и болеть. Но, на макароны тоже бывает у некоторых. Это индивидуальная реакция", — добавляет телеведущая.

В список того, что лучше выращивать в домашних условиях, собеседница нашего издания внесла, в основном, лиственные растения с яркой зелёной массой.

"Я бы сделала акцент на декоративно-лиственных, на неприхотливых, которые с зеленой листвой типа фикусы, замиокулькас, хлорофитум, спатифиллумы. Они монументально смотрятся. У них зелень такая яркая, видно, что большое растение, зелень. Они могут при нашем центральном отоплении без специального зимнего сада. Все цветущее требует и подсветки, и особых условий, и, главное, повышенной влажности", — рекомендует профессионал.

Есть мнение, что по виду домашних цветов можно определить тип человека, который за ними ухаживает. К примеру, замечено, что меланхолики выбирают папоротник, фикус или хризантему. Флегматику, якобы, по душе монстера и фуксия. Но, научно данное утверждение не доказано.

 

 

 

 

Влияние комнатных растений на человека.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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