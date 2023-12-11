Срочно убирайте с подоконника эти цветы

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Большинство цветочных горшков находится на подоконниках, но редко кто задумывается о том, комфортно ли растениям там. Однако есть растения, которые чувствуют себя неудобно и часто страдают, не расцветая и не радуя глаз.

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Комнатной розе нравится солнце, но она не переносит сухого воздуха, особенно в отопительный сезон. Зимой ее лучше убрать вдали от батарей и избегать сквозняков. Иногда приходится использовать фитолампы для дополнительного освещения.

Цитрусовые тропические растения также не могут комфортно чувствовать себя в сухом воздухе. От нагретой батареи с одной стороны до прохладного окна со сквозняками с другой — они находятся в непригодных условиях. Как и с розой, важно убирать их от батарей зимой и периодически орошать.

Неожиданно, но азалия, расцветающая зимой, не переносит сушеного воздуха от отопительных приборов. Ей необходима высокая влажность окружающей среды, минимум 70%.

Кофейное дерево предпочитает увлажненный воздух. Зимой его следует убирать от батарей, чтобы избежать высыхания листьев. Также важно обеспечивать ему свежий воздух, но избегать сквозняков.

Хлорофитум, известный как «домашняя фабрика кислорода», хорошо приспосабливается к условиям кухни, но из-за тропического происхождения он не терпит сухого климата.