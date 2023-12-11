В весенний период многие владельцы дач начинают борьбу с клещами, и те, кто избегает применения химических препаратов, предпочитают создать свои собственные средства.
Согласно информации от портала ogorod.ru, клещи не выносят запаха
Рекомендуется высадить эти растения на участке или приготовить настой на их основе.
Например, можно измельчить 150 граммов чеснока и залить их литром теплой воды. Для усиления эффекта в раствор добавляют три столовые ложки эфирного масла лаванды, пихты или хвои.
Через сутки раствор следует процедить, влить три столовые ложки жидкого мыла и разбавить водой до десяти литров.
Полученный смешанный состав предназначен для опрыскивания. Важно проводить обработку в сухую погоду и выбирать день, после которого не предвидится осадков.
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