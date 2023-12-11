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Клещи самоудалятся с вашего участка

1:02
Садоводство » Вредители и болезни

В весенний период многие владельцы дач начинают борьбу с клещами, и те, кто избегает применения химических препаратов, предпочитают создать свои собственные средства.

Клещи самоудалятся с вашего участка
Фото: commons.wikimedia. org by Robert Webster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Согласно информации от портала ogorod.ru, клещи не выносят запаха

  • календулы,
  • полыни,
  • пижмы,
  • бархатцев,
  • базилика,
  • розмарина,
  • чеснока
  • и мяты.

Рекомендуется высадить эти растения на участке или приготовить настой на их основе.

Например, можно измельчить 150 граммов чеснока и залить их литром теплой воды. Для усиления эффекта в раствор добавляют три столовые ложки эфирного масла лаванды, пихты или хвои.

Через сутки раствор следует процедить, влить три столовые ложки жидкого мыла и разбавить водой до десяти литров.

Полученный смешанный состав предназначен для опрыскивания. Важно проводить обработку в сухую погоду и выбирать день, после которого не предвидится осадков.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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