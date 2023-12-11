Клещи самоудалятся с вашего участка

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

В весенний период многие владельцы дач начинают борьбу с клещами, и те, кто избегает применения химических препаратов, предпочитают создать свои собственные средства.

Фото: commons.wikimedia. org by Robert Webster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Согласно информации от портала ogorod.ru, клещи не выносят запаха

календулы,

полыни,

пижмы,

бархатцев,

базилика,

розмарина,

чеснока

и мяты.

Рекомендуется высадить эти растения на участке или приготовить настой на их основе.

Например, можно измельчить 150 граммов чеснока и залить их литром теплой воды. Для усиления эффекта в раствор добавляют три столовые ложки эфирного масла лаванды, пихты или хвои.

Через сутки раствор следует процедить, влить три столовые ложки жидкого мыла и разбавить водой до десяти литров.

Полученный смешанный состав предназначен для опрыскивания. Важно проводить обработку в сухую погоду и выбирать день, после которого не предвидится осадков.