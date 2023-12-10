Алиссум станет большой цветочной поляной у дома

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В Сети обсуждается, как можно превратить цветочную клумбу в цветущую поляну с помощью цветка, известного как Алиссум или Бурачок, который завоевал популярность среди наших садоводов.

Фото: commons.wikimedia. org by Père Igor is licensed under GNU Free Documentation License

Процесс посева семян начинается в марте или апреле. Чем раньше провести посев, тем быстрее можно наслаждаться обильным цветением в горшках или на клумбе.

Рекомендации для успешного выращивания включают использование легкого и питательного грунта. Землю следует равномерно распределить по горшкам для рассады, хорошо увлажнить, а затем посыпать семена и слегка придавить ладонью. Возможен также небольшой слой почвы поверх семян. После этого горшки следует накрыть пленкой и поместить в место с температурой воздуха от +10 до +15 градусов, регулярно проветривая.

Алиссум прорастет уже через неделю. После появления настоящих листьев необходимо провести подкормку комплексным удобрением. Пикировку следует выполнить после появления 2-3 листов.

Пересадку цветка в открытый грунт рекомендуется проводить в конце мая или начале июня, предпочтительно на солнечном участке с плодородной почвой, как указано на портале oka.fm.