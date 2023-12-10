Только марганцовка и чеснок: от этих средств растенияи избавятся от фитофторы

Эффективные народные методы могут помочь в борьбе с фитофторозом, особенно если болезнь поразила помидоры. Дачникам стоит рассмотреть необычный метод для борьбы с этим заболеванием.
Для приготовления средства необходимо смешать столовую ложку измельченных зубчиков чеснока с 1 г марганцовки. Полученную смесь следует растворить в 10 литрах теплой воды.
Перед обработкой растений, пораженных фитофторой, необходимо избавиться от зараженных листьев и плодов. Около 2,5 литра полученного средства требуется на один квадратный метр. Этот метод может быть полезным инструментом для борьбы с болезнью, как указывает Vsaduidoma.com.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.