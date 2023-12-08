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Лук размером в хдоровую картофелину: как такой вырастить?

1:21
Садоводство » Овощи

Цены на лук оставляют желать лучшего, поэтому владельцы небольших участков земли стремятся посадить его возле дачи. Но как сделать это правильно, чтобы получить обильный урожай крупных луковиц? Вот несколько секретов от опытных овощеводов.

Лук размером в хдоровую картофелину: как такой вырастить?
Фото: commons.wikimedia. org by José Manuel Sánchez de Toro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Важно заранее подготовить грядки под лук. Поскольку лук не терпит кислых почв, полезно предварительно добавить доломитовую муку в почву. Для глинистых грунтов рекомендуется внести песок или торф, в песчаные – суглинок или перегной.

Для поддержания роста растений весной на грядки добавляют мочевину в объеме 20-25 г/кв.м.

Перед посадкой севок рекомендуется предварительно замочить в обычной воде без использования стимуляторов роста. Эту процедуру обычно проводят за день до посадки. Луковицы помещают в горячую воду на 10 минут, но не кипяток.

Необходим также обильный полив грядки, где будет расти лук, перед посадкой. Почва должна быть хорошо пропитана влагой, чтобы лук находился в увлажненном грунте.

Совет: чтобы обеспечить защиту от болезней и вредителей, рекомендуется разместить луковые посадки рядом с морковью. Такое соседство также приносит взаимную пользу обоим культурам.

Чтобы ЛУК вырастал размером с ЯБЛОКО, нужно знать что делать. Посадка лука весной, дельные советы
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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