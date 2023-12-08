Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Калина — не всем известно, почему ее следует избегать при посадке в саду рядом с другими растениями.

Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

У калины мощная и густая корневая система, формирующая сплошную дернину. Этот кустарник активно потребляет влагу из почвы, что приводит к постоянному дефициту влаги для соседних растений. Кроме того, взрослая и развесистая калина создает густую тень, что может оказать негативное воздействие на окружающую растительность. Но калина также привлекает вредителей, таких как тля и рябиновая моль.

Калину также подвергают атакам пяденицы и галлицы. Паразитируя на калине, эти насекомые переносятся на садовые культуры и некоторые декоративные кустарники, такие как сирень.

Принимая во внимание все вышеуказанное, становится ясно, что более предпочтительно сажать калину за пределами основной зоны сада — возможно, за сараем, между хозяйственными постройками, подальше от плодовых деревьев или возле калитки. Это позволит избежать негативного влияния ее корневой системы, сохранить водные ресурсы для других растений и уменьшить риск заражения вредителями.