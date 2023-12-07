Первая витаминная зелень: какой лук дает самую раннюю зелень

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существуют различные виды лука, способные порадовать вас сочными, ароматными и витаминными перьями уже в самом начале весны. Один из таких видов — многолетний лук, который предоставляет первую витаминную зелень с весны до осени. Читательница задала вопрос о выращивании многолетнего лука и о том, какие сорта подходят для срезки в течение всего лета.

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Многолетний лук включает в себя разнообразные сорта, такие как

лук-батун,

лук-слизун,

лук-шнитт

и лук душистый.

Эти растения радуют своими зелеными перьями, которые можно срезать до 6-7 раз в период с весны до осени. Они способны расти на одном участке до 10 лет и могут предоставить вам свежую зелень в любое время сезона.

Выращивание многолетнего лука можно осуществить двумя способами. Первый — посев семян лука на рассаду в феврале-марте, а затем высадка рассады на грядку в начале или середине мая. Второй способ — деление разросшегося куста лука на несколько отдельных растений и их пересадка на расстоянии 20x25 см. На второй год многолетний лук образует цветонос и семена.

Уход за многолетним луком не требует сложных усилий. Важно посадить его на хорошо освещенном месте в плодородную почву, удобренную минералами. Регулярный полив, особенно в засушливую погоду, позволяет листьям расти быстрее. В период с весны до осени, растения рекомендуется подкармливать минеральными или органическими удобрениями для обеспечения хорошего роста листьев. Этот вид лука хорошо зимует, и его не нужно прикрывать.