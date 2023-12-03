Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чрезмерное употребление сахара увеличивает риск деменции и диабета 2 типа
Режиссёр Александр Сокуров завершил карьеру из-за запрета Минкульта РФ показа его фильма
78-летний певец Юрий Антонов заявил, что у него секс каждый день
Сбежавшая из России Алла Пугачёва присмотрела новое место жительства
Собчак высмеяла ФБК* за эксперта Рустама Солнцева и призывы к покаянию
Какие продукты нельзя долго хранить в холодильнике
Особый способ приготовления кофе по-турецки
Президент Чеченской Республики Кадыров призвал украинских солдат одуматься
Забудьте о молоке: рекомендованный заменитель для готовки печени

Капризная гардения: как за ней ухаживать?

3:26
Садоводство » Комнатные цветы

Гардения — это цветок, известный своей капризностью. Это важно помнить всем, кто привезет эту красоту домой после того, как увидит в магазине густой куст с белоснежными бутонами. Новые владельцы гардении часто сталкиваются с трудностями: множество бутонов опадает, листья желтеют и вянут, а стебли оголяются. Почему возникают эти проблемы и как с ними справиться?

Капризная гардения: как за ней ухаживать?
Фото: commons.wikimedia. org by Afrodita_nz is licensed under public domain

Если у гардении желтеют листья, причинами могут быть следующие факторы:

  • Неправильный режим полива: Избыточное увлажнение почвы или, наоборот, пересыхание могут вызвать желтение листьев. Полив следует проводить сразу после высыхания верхнего слоя земли на 1-2 фаланги пальца, без ожидания полной просушки земляного кома. Используйте отстоянную, предпочтительно кипяченую или отфильтрованную воду, предварительно подогретую до теплого состояния, так как холодная и жесткая вода могут быть вредными.
  • Неподходящий субстрат: Гардения предпочитает кислые почвы, и ей неудобно на нейтральных или щелочных грунтах. Используйте готовый субстрат с кислой реакцией (pH 4-5), который можно приобрести под названием "Азалия" или "Гардения" в цветочных магазинах. В субстрат можно добавить хвойные иголки для дополнительного подкисления.
  • Хлороз: Неравномерное пожелтение листьев, при этом прожилки остаются зелеными, может указывать на хлороз из-за недостатка железа в почве. Регулярная борьба с хлорозом необходима, иначе цветок будет болеть.

Кроме того, следует учитывать, что кислая почва со временем может становиться более щелочной из-за содержания щелочной воды из-под крана. Регулярное поливание кислой водой может помочь устранить это.

Для предотвращения хлороза, который может возникнуть из-за защелачивания почвы, рекомендуется начать регулярный полив гардении подкисленной водой. Если ярко выражены признаки хлороза, можно принимать следующие меры:

  • Опрыскивание и полив железосодержащими препаратами: Используйте препараты, такие как "Феровит" или "Микро-Fe", чтобы обеспечить гардению необходимым количеством железа.
  • Приготовление хелата железа в домашних условиях: Смешайте лимонную кислоту и железный купорос в кипяченой воде. Этот раствор бледно-оранжевого цвета следует применять сразу после приготовления, и его не следует хранить.
  • Использование ржавых гвоздей: Закапывание ржавых гвоздей в почву также может служить дополнительным источником железа.

Кроме того, другими возможными причинами желтизны листьев гардении могут быть:

  1. Недостаток освещения: Гардения может желтеть из-за недостатка света. В этом случае листья становятся бледными равномерно на всех ветках.
  2. Недостаток питательных веществ: Гардения, как и любое другое декоративное растение, требует удобрений в период роста и цветения. Используйте комплексное удобрение с дополнительным содержанием железа и магния. Для компенсации недостатка магния также можно применять сульфат магния, разводя его в воде (20 г на 10 л воды) и опрыскивая растение.
Капризная ГАРДЕНИЯ – секреты и тонкости ухода в домашних условиях
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Журналисту из США Хершу скармливают инсайды не случайно

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.

Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Эксперты разъяснили, что нельзя делать при запуске двигателя зимой
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Переехавший в Поднебесную москвич рассказал о том, что его "бесит"
ГИБДД: зачем опытные водители бьют по колесам перед поездкой
"Ты там чужой": блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США
"Ты там чужой": блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США
Последние материалы
Капризная гардения: как за ней ухаживать?
Чрезмерное употребление сахара увеличивает риск деменции и диабета 2 типа
Режиссёр Александр Сокуров завершил карьеру из-за запрета Минкульта РФ показа его фильма
78-летний певец Юрий Антонов заявил, что у него секс каждый день
Сбежавшая из России Алла Пугачёва присмотрела новое место жительства
Собчак высмеяла ФБК* за эксперта Рустама Солнцева и призывы к покаянию
Какие продукты нельзя долго хранить в холодильнике
Особый способ приготовления кофе по-турецки
Президент Чеченской Республики Кадыров призвал украинских солдат одуматься
Забудьте о молоке: рекомендованный заменитель для готовки печени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников