Капризная гардения: как за ней ухаживать?

3:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Гардения — это цветок, известный своей капризностью. Это важно помнить всем, кто привезет эту красоту домой после того, как увидит в магазине густой куст с белоснежными бутонами. Новые владельцы гардении часто сталкиваются с трудностями: множество бутонов опадает, листья желтеют и вянут, а стебли оголяются. Почему возникают эти проблемы и как с ними справиться?

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Если у гардении желтеют листья, причинами могут быть следующие факторы:

Неправильный режим полива: Избыточное увлажнение почвы или, наоборот, пересыхание могут вызвать желтение листьев. Полив следует проводить сразу после высыхания верхнего слоя земли на 1-2 фаланги пальца, без ожидания полной просушки земляного кома. Используйте отстоянную, предпочтительно кипяченую или отфильтрованную воду, предварительно подогретую до теплого состояния, так как холодная и жесткая вода могут быть вредными.

Избыточное увлажнение почвы или, наоборот, пересыхание могут вызвать желтение листьев. Полив следует проводить сразу после высыхания верхнего слоя земли на 1-2 фаланги пальца, без ожидания полной просушки земляного кома. Используйте отстоянную, предпочтительно кипяченую или отфильтрованную воду, предварительно подогретую до теплого состояния, так как холодная и жесткая вода могут быть вредными. Неподходящий субстрат: Гардения предпочитает кислые почвы, и ей неудобно на нейтральных или щелочных грунтах. Используйте готовый субстрат с кислой реакцией (pH 4-5), который можно приобрести под названием "Азалия" или "Гардения" в цветочных магазинах. В субстрат можно добавить хвойные иголки для дополнительного подкисления.

Гардения предпочитает кислые почвы, и ей неудобно на нейтральных или щелочных грунтах. Используйте готовый субстрат с кислой реакцией (pH 4-5), который можно приобрести под названием "Азалия" или "Гардения" в цветочных магазинах. В субстрат можно добавить хвойные иголки для дополнительного подкисления. Хлороз: Неравномерное пожелтение листьев, при этом прожилки остаются зелеными, может указывать на хлороз из-за недостатка железа в почве. Регулярная борьба с хлорозом необходима, иначе цветок будет болеть.

Кроме того, следует учитывать, что кислая почва со временем может становиться более щелочной из-за содержания щелочной воды из-под крана. Регулярное поливание кислой водой может помочь устранить это.

Для предотвращения хлороза, который может возникнуть из-за защелачивания почвы, рекомендуется начать регулярный полив гардении подкисленной водой. Если ярко выражены признаки хлороза, можно принимать следующие меры:

Опрыскивание и полив железосодержащими препаратами: Используйте препараты, такие как "Феровит" или "Микро-Fe", чтобы обеспечить гардению необходимым количеством железа.

Используйте препараты, такие как "Феровит" или "Микро-Fe", чтобы обеспечить гардению необходимым количеством железа. Приготовление хелата железа в домашних условиях: Смешайте лимонную кислоту и железный купорос в кипяченой воде. Этот раствор бледно-оранжевого цвета следует применять сразу после приготовления, и его не следует хранить.

Смешайте лимонную кислоту и железный купорос в кипяченой воде. Этот раствор бледно-оранжевого цвета следует применять сразу после приготовления, и его не следует хранить. Использование ржавых гвоздей: Закапывание ржавых гвоздей в почву также может служить дополнительным источником железа.

Кроме того, другими возможными причинами желтизны листьев гардении могут быть:

Недостаток освещения: Гардения может желтеть из-за недостатка света. В этом случае листья становятся бледными равномерно на всех ветках. Недостаток питательных веществ: Гардения, как и любое другое декоративное растение, требует удобрений в период роста и цветения. Используйте комплексное удобрение с дополнительным содержанием железа и магния. Для компенсации недостатка магния также можно применять сульфат магния, разводя его в воде (20 г на 10 л воды) и опрыскивая растение.