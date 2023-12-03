Гардения — это цветок, известный своей капризностью. Это важно помнить всем, кто привезет эту красоту домой после того, как увидит в магазине густой куст с белоснежными бутонами. Новые владельцы гардении часто сталкиваются с трудностями: множество бутонов опадает, листья желтеют и вянут, а стебли оголяются. Почему возникают эти проблемы и как с ними справиться?
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Если у гардении желтеют листья, причинами могут быть следующие факторы:
Неправильный режим полива: Избыточное увлажнение почвы или, наоборот, пересыхание могут вызвать желтение листьев. Полив следует проводить сразу после высыхания верхнего слоя земли на 1-2 фаланги пальца, без ожидания полной просушки земляного кома. Используйте отстоянную, предпочтительно кипяченую или отфильтрованную воду, предварительно подогретую до теплого состояния, так как холодная и жесткая вода могут быть вредными.
Неподходящий субстрат: Гардения предпочитает кислые почвы, и ей неудобно на нейтральных или щелочных грунтах. Используйте готовый субстрат с кислой реакцией (pH 4-5), который можно приобрести под названием "Азалия" или "Гардения" в цветочных магазинах. В субстрат можно добавить хвойные иголки для дополнительного подкисления.
Хлороз: Неравномерное пожелтение листьев, при этом прожилки остаются зелеными, может указывать на хлороз из-за недостатка железа в почве. Регулярная борьба с хлорозом необходима, иначе цветок будет болеть.
Кроме того, следует учитывать, что кислая почва со временем может становиться более щелочной из-за содержания щелочной воды из-под крана. Регулярное поливание кислой водой может помочь устранить это.
Для предотвращения хлороза, который может возникнуть из-за защелачивания почвы, рекомендуется начать регулярный полив гардении подкисленной водой. Если ярко выражены признаки хлороза, можно принимать следующие меры:
Опрыскивание и полив железосодержащими препаратами: Используйте препараты, такие как "Феровит" или "Микро-Fe", чтобы обеспечить гардению необходимым количеством железа.
Приготовление хелата железа в домашних условиях: Смешайте лимонную кислоту и железный купорос в кипяченой воде. Этот раствор бледно-оранжевого цвета следует применять сразу после приготовления, и его не следует хранить.
Использование ржавых гвоздей: Закапывание ржавых гвоздей в почву также может служить дополнительным источником железа.
Кроме того, другими возможными причинами желтизны листьев гардении могут быть:
Недостаток освещения: Гардения может желтеть из-за недостатка света. В этом случае листья становятся бледными равномерно на всех ветках.
Недостаток питательных веществ: Гардения, как и любое другое декоративное растение, требует удобрений в период роста и цветения. Используйте комплексное удобрение с дополнительным содержанием железа и магния. Для компенсации недостатка магния также можно применять сульфат магния, разводя его в воде (20 г на 10 л воды) и опрыскивая растение.
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Капризная ГАРДЕНИЯ – секреты и тонкости ухода в домашних условиях
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