Обработка айвы для долгого хранения

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Айва считается менее устойчивым к грибковым заболеваниям растением по сравнению с яблоками. Если айву атакуют гнили плодов, такие как плодовая или черная гниль айвы (или монилиоз семечковых), болезнь может распространяться даже на неповрежденные участки растения без микроповреждений.

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После гниения возможно образование плесени на поверхности. Однако наиболее опасным является тот факт, что на следующий год болезнь может начать поражать уже цветки. Поэтому еще с осени необходимо убирать все растительные остатки под деревом.

Весной, когда появляется зеленый конус перед началом цветения, дерево подвергается обработке 1%-ным раствором бордосской жидкости в сочетании с любым совместимым фунгицидом. Повторное опрыскивание проводится сразу после распускания всех почек.

В фазу розовых бутонов деревья обрабатывают "Конфидором" для борьбы с вирусными инфекциями и "Хорусом" против грибковых заболеваний. Последнюю обработку проводят после завязывания плодов с использованием "Хоруса" или "Строби".

Осенью, после сбора урожая (при голой кроне), деревья тщательно обрабатывают 3%-ным раствором бордосской жидкости.