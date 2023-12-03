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Обработка айвы для долгого хранения

1:18
Садоводство » Плодовые

Айва считается менее устойчивым к грибковым заболеваниям растением по сравнению с яблоками. Если айву атакуют гнили плодов, такие как плодовая или черная гниль айвы (или монилиоз семечковых), болезнь может распространяться даже на неповрежденные участки растения без микроповреждений.

Обработка айвы для долгого хранения
Фото: commons.wikimedia. org by Dietrich Krieger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

После гниения возможно образование плесени на поверхности. Однако наиболее опасным является тот факт, что на следующий год болезнь может начать поражать уже цветки. Поэтому еще с осени необходимо убирать все растительные остатки под деревом.

Весной, когда появляется зеленый конус перед началом цветения, дерево подвергается обработке 1%-ным раствором бордосской жидкости в сочетании с любым совместимым фунгицидом. Повторное опрыскивание проводится сразу после распускания всех почек.

В фазу розовых бутонов деревья обрабатывают "Конфидором" для борьбы с вирусными инфекциями и "Хорусом" против грибковых заболеваний. Последнюю обработку проводят после завязывания плодов с использованием "Хоруса" или "Строби".

Осенью, после сбора урожая (при голой кроне), деревья тщательно обрабатывают 3%-ным раствором бордосской жидкости.

Обработка айвы от вредителей
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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