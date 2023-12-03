Почему рассаду надо обязательно поливать перекисью водорода

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Перекись водорода — это не только обязательное средство в домашней аптечке, но также ценный помощник для дачников.

Фото: https://dianehalperin.files.wordpress. com/

Это многофункциональное вещество прекрасно подходит для обеззараживания семян овощей и цветов. Особенно полезно использовать перекись для размягчения оболочки у туговсхожих семян, таких как тыква, кабачок и арбуз. Этот метод способствует более быстрому прорастанию семян.

Важно правильно применять перекись, чтобы не повредить посевной материал. Процедура следующая: семена замачивают в неразбавленной перекиси на 10 минут, затем их тщательно промывают водой, обсушивают и высаживают в субстрат.

Другой способ — завернуть семена в марлю и погружать их в неразбавленную перекись на 20 минут. Затем семена можно сразу высаживать.

Перекисью водорода обрабатывают также рассаду томатов, огурцов, перцев, ягодных и цветочных культур. Существует индивидуальная схема полива и опрыскивания для каждого вида растения, зависящая от качества почвы, в которую были посеяны семена.

Например, на огородной почве полив осуществляется дважды в неделю, в то время как на магазинном субстрате достаточно одного раза в две недели.

Универсальный рецепт для рассады включает 2 столовые ложки 3%-ного перекиси на 1 литр воды. Для подросших растений такой раствор оптимален. Для недавно проклюнувшихся растений следует сделать раствор менее концентрированным — 20 капель перекиси на 1 литр воды и проводить полив 1 раз в неделю. Перекись водорода насыщает почву кислородом и стимулирует рост рассады.