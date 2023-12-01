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Как выбирать саженец груши, чтоб не попалась с горькими и терпкими плодами?

1:37
Садоводство » Плодовые

Иногда первые плоды предпочтительного сорта груши не доставляют удовольствия. Несмотря на здоровье дерева и правильный выбор сорта, вкус фруктов может не соответствовать ожиданиям и вызвать разочарование. Почему возникает горечь в этих плодах?

Как выбирать саженец груши, чтоб не попалась с горькими и терпкими плодами?
Фото: commons.wikimedia. org by Brian Robert Marshall is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license.

Читательница задает вопрос:

«Летом, наконец-то, дождалась первого урожая ранней груши, но радость затмило огорчение: плоды терпкие, горькие, невкусные. В чем причина?»

В основном грушу прививают на подвое из айвы или дички. Если используется дичка в качестве подвоя, то плоды будут сладкими, маслянистыми и без крупинок. В случае, если в качестве подвоя используется айва, вкус будет терпким, с небольшой горчинкой и наличием крупинок.

Более подходящим вариантом для прививки ранних сортов является айва, так как плоды этих сортов могут потерять указанные негативные качества после хранения. Однако, некоторые недобросовестные продавцы часто не обращают должного внимания на выбор подвоя, и ранние сорта могут быть привиты на айву. В результате покупатели могут искать причину несладких, терпких и горьковатых плодов.

Для начинающих садоводов, которые приобретают готовые саженцы, важно обратить внимание на корневую систему. Стержневая форма корневой системы характерна для дички, напоминающей тонкую морковь, в то время как у айвы она более мочковатая и лохматая.

Как и чем удобрять плодовые деревья - на примере Груши
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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