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Ягоды годжи: как правильно вырастить самому и не разочароваться

2:55
Садоводство » Плодовые

Растение годжи стало широко известным, популярным и получило признание в последние десятилетия, привлекая внимание благодаря рекламе и, согласно утверждениям специалистов, своим лекарственным свойствам.

Ягоды годжи: как правильно вырастить самому и не разочароваться
Фото: commons.wikimedia. org by Paul144 at English Wikipedia is licensed under public domain

Это растение, также известное как ягода здоровья и молодости, происходит из Дальнего Востока и Китая. Его устойчивость к морозам и различным болезням стали ключевыми факторами, способствовавшими его популярности.

Однако с течением времени у некоторых садоводов появилось разочарование в выращивании годжи, так как оно часто считается агрессивным растением. Куст сильно разрастается, его побеги могут достигать нескольких метров за сезон, укореняясь при касании земли. 

Чтобы решить эту проблему, есть простое решение. В трех равномерно расположенных точках вокруг куста я вбил в землю металлические штыри (чем выше, тем лучше) и закрепил обод от колеса велосипеда в верхней части. Это позволило равномерно расправить побеги по периметру, а также обрезать свисающие ветви, чтобы они не касались земли. В пределах приствольного круга я оставил несколько утолщенных веток, формируя высокий штамб.

В течение сезона надо несколько раз обрезать поросль на штамбе, а сбор ягод годжи проводить несколько раз, начиная с середины лета и заканчивая поздней осенью. Ягоды созревают неравномерно, и их можно собирать, находясь на ветке вместе с зелеными и даже верхушками цветков. Сбор урожая происходит легко, так как спелые ягоды приятны на ощупь и легко отделяются.

Процесс сушки ягод годжи в основном происходит на солнце, а ближе к осениможно использовать духовку или электросушилку. Важно отметить, что рекомендуется употреблять эти витаминные ягоды в сушеном виде и в небольших количествах. Их добавление к витаминным чаям, состоящим из сушеных листьев гуми, зизифуса, и других витаминных растений, может значительно улучшить активность и трудоспособность человека.

Важно учесть, что потребление ягод годжи ограничено для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, и в этом случае рекомендуется проконсультироваться с врачом. Дополнительные рекомендации и советы по использованию ягод годжи можно найти в специализированной литературе и в интернете.

Поздней осенью, после сбора урожая, надо провести обрезку загущенных веток и тех, что падают на землю. Окончательное формирование растения происходит весной. Несобранные красно-оранжевые ягоды остаются на побегах, создавая красивый серпантин, который радует глаз в холодные зимние месяцы и напоминает о теплом витаминном лете.

КАК ЛЕГКО ВЫРАСТИТЬ ГОДЖИ из семян самому
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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